Irã: satélite detecta atividade na instalação de Fordow, após ataques dos EUA

Imagens de satélite mostram que o Irã construiu uma nova estrada de acesso para a usina nuclear de Fordow e transferiu equipamentos de construção que poderiam ser usados para avaliar os danos causados à instalação após o ataque aéreo dos EUA no mês passado.

As imagens capturadas no fim de semana pela Maxar Technologies, uma empresa de satélites comerciais, mostram uma nova estrada subindo a montanha onde está localizada a instalação de Fordow, juntamente com vários veículos, incluindo o que os analistas identificaram como uma escavadeira e um guindaste móvel.