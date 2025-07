Inflação na zona do euro em junho foi de 2%, alinhada à meta do BCE

A inflação na zona do euro registrou uma aceleração marginal em junho, atingindo 2%, em linha com a meta do Banco Central Europeu (BCE) para os países da zona do euro. Em maio, a agência estatística europeia, Eurostat, mediu a inflação em 1,9%.

Segundo a Eurostat, a inflação subjacente (que exclui variações nos preços de energia e alimentos) permaneceu estável em 2,3% em junho. Com esse desempenho, a trajetória da inflação também ficou em linha com as expectativas de especialistas entrevistados pela Bloomberg, que projetavam alta de 2% e inflação subjacente em 2,3%. Assim como no mês anterior, o segmento de serviços teve o maior reajuste em junho, atingindo 3,3%, após chegar a 3,2% em maio. Já a energia fechou junho em 2,7%, após permanecer estável em 3,6% nas duas medições anteriores.

Entre as principais economias da zona do euro, a Alemanha (motor econômico da UE) registrou 2%, em linha com a média geral da região. A inflação na Itália foi de 1,7% e na França, 0,8%. A Espanha ficou ligeiramente acima da média, com uma inflação interanual em junho em torno de 2,2%. O mesmo ocorreu com Portugal, com 2,1%. A Eslováquia ficou no topo da lista, com 4,6% previstos (após 4,3% em maio), enquanto o Chipre registrou 0,5% (após 0,4% no mês anterior).

Nesse cenário, o BCE alertou na segunda-feira para "novos desafios" para a economia, como o risco de tensões comerciais e o uso generalizado de inteligência artificial. "O ambiente inflacionário permanecerá incerto e potencialmente mais volátil", indicou. - Tema volta a ser "entediante" -

Para Andrew Kenningham, economista da Capital Economics, "a inflação mundial provavelmente cairá abaixo da meta de 2% durante boa parte dos próximos dois anos". Essa projeção é apoiada por "nossa expectativa de que os preços do petróleo recuem". No entanto, a inflação subjacente "deve permanecer próxima de 2%", observou. Na visão de Kenningham, as evidências sugerem "que a luta contra a inflação foi amplamente vencida, deixando o BCE com a difícil decisão de encerrar ou não seu ciclo de flexibilização monetária".