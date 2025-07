Índia: explosão em fábrica farmacêutica deixa dezenas de mortos e feridos

O número de mortos na grande explosão e incêndio da última segunda-feira, 30, em uma fábrica farmacêutica no estado de Telangana, no sul da Índia, subiu para pelo menos 36, enquanto cerca de três dezenas ficaram feridos, informaram as autoridades nesta terça-feira, 1º.

O corpo de bombeiros recuperou os corpos carbonizados de 34 trabalhadores no local do acidente em uma área industrial a cerca de 50 quilômetros da capital do estado, Hyderabad, disse o diretor do corpo de bombeiros do estado, G.V. Narayana Rao, à Associated Press.