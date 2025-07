Homem que furtou bola autografada por Neymar é condenado a 17 anos prisão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A maioria de quatro ministros do STF votou a favor da condenação, proferida na noite de segunda-feira(30).

Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Ribeiro "participou ativamente" das ações que levaram à invasão e destruição de edifícios públicos e confessou ter subtraído a bola, um "bem infungível pertencente ao patrimônio público da União".

Os advogados do réu alegaram que Ribeiro pegou a bola no piso do Congresso durante os tumultos para protegê-la e a devolveu à polícia 20 dias depois, segundo o documento do tribunal.

A bola havia sido doada à Câmara dos Deputados em 2012 pelo Santos, clube no qual Neymar iniciou sua carreira e para o qual retornou neste ano. Estava exposta e protegida em um amplo corredor do Parlamento.