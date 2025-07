Em Sevilha, ONU busca soluções para a enorme dívida dos países do sul global

"O peso da dívida está paralizando o mundo em desenvolvimento", sentenciou o secretário-geral da ONU, António Guterres, que fez um apelo para "consertar o sistema global de dívida, que é insustentável e injusto", em seu discurso no primeiro dia desta cúpula na cidade andaluza.

Suspensão, reestruturação ou renegociação dos mecanismos de empréstimo? Na conferência de Sevilha sobre o financiamento do desenvolvimento, o aumento vertiginoso da dívida dos países do sul global preocupa a comunidade internacional, que busca soluções para este bomba-relógio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a ONU, a dívida externa dos países menos avançados triplicou nos últimos 15 anos. O pagamento da dívida e dos juros em todos os países em desenvolvimento, por sua vez, agora alcança os 1,4 trilhão de dólares (7,6 trilhões de reais) ao ano, seu nível mais alto em 20 anos.

Segundo os especialistas, as causas são a multiplicação de grandes obras caras, especialmente em alguns países africanos que receberam bilhões de dólares em empréstimos da China, e a sucessão de crises internacionais, desde a pandemia de covid-19 até os conflitos armados, que abalaram a economia de muitos Estados.

Para os países do sul, submetidos a taxas de jutos duas vezes superiores às do norte, esta situação faz com que paire o risco de um sufocamento financeiro. Alguns Estados "estão presos em um círculo vicioso", alertou a ONG Action Aid, que considera que a situação é "crítica".

- "Repercussões imediatas" -