Atirador mata ao menos 2 em emboscada a bombeiros que apagavam incêndio nos EUA

O governador Brad Little disse que vários bombeiros foram atacados. "Esse é um ataque direto e hediondo contra nossos bravos bombeiros", disse Little na plataforma social X. "Peço a todos os moradores de Idaho que orem por eles e suas famílias enquanto esperamos para saber mais."

Um alerta do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Kootenai pediu às pessoas que evitassem a área em torno da Canfield Mountain Trailhead e da Nettleton Gulch Road, cerca de 6,5 km ao norte do centro de Coeur d'Alene.

O gabinete do xerife do condado vizinho de Soshone disse no Facebook que as autoridades estavam "lidando com uma situação de tiroteio em que o atirador ainda está foragido".

Autoridades norte-americanas afirmam que dois bombeiros foram mortos e outro ficou gravemente ferido no último domingo, 29, após serem baleados enquanto atendiam a um chamado por conta de incêndio florestal perto de Coeur d'Alene, no estado de Idaho, nos Estados Unidos.

Nas horas seguintes, não ficou claro se os pessoas que caminhavam ou outros turistas ficaram presos na montanha, ou se civis ficaram feridos no tiroteio, disse Norris. O que ficou claro foi o perigo que os bombeiros e as forças de segurança enfrentaram.

O chefe do batalhão, Frank Harwood, 42, que trabalhava no corpo de bombeiros do Condado de Kootenai havia 17 anos, foi morto, disse o chefe do Corpo de Bombeiros e Resgate do condado, Christopher Way, durante uma coletiva de imprensa.

O chefe do batalhão do Corpo de Bombeiros de Coeur d'Alene, John Morrison, 52 , também foi morto. Ele trabalhava no departamento havia 28 anos.

O engenheiro David Tysdal, do Corpo de Bombeiros de Coeur d'Alene, 47, estava em estado crítico após passar por duas cirurgias.