Ansu Fati chega ao Monaco por empréstimo

Embora o valor da operação não tenha sido divulgado, vários veículos de imprensa informaram que os monegascos poderão adquirir os direitos do jogador por 11 milhões de euros (R$ 70,5 milhões na cotação atual).

O atacante espanhol Ansu Fati jogará a próxima temporada pelo Monaco, emprestado pelo Barcelona com opção de compra, anunciou o clube do Principado nesta terça-feira (1º).

Fati, de 22 anos, é a terceira grande contratação do Monaco na atual janela de transferências, depois das chegadas do zagueiro inglês Eric Dier, e do meia francês Paul Pogba.

O time terminou o Campeonato Francês na terceira posição e está classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões.

"Estou muito feliz por estar aqui no Monaco e ansioso para começar a trabalhar com a equipe", disse o jogador em vídeo divulgado pelo clube.

A transferência para o futebol francês é uma oportunidade para Fati relançar sua carreira, depois de uma grave lesão de joelho sofrida em 2020, quando vivia uma ascensão meteórica no Barcelona.