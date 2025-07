Americana Jessica Pegula é a primeira Top 5 eliminada em Wimbledon

Cocciaretto fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em apenas 57 minutos.

A americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, se tornou a primeira jogadora do Top 5 da WTA a ser eliminada nesta edição de Wimbledon, depois de perder para a italiana Elisabetta Cocciaretto (N.116) nesta terça-feira (1º).

A derrota de Pegula é surpreendente não só pela diferença de ranking para a adversária, mas também porque a americana foi campeã no último fim de semana do WTA 500 de Bad Homburg, também disputado na grama, com vitória na final sobre a polonesa Iga Swiatek (N.4).

O melhor resultado de Jessica Pegula em Wimbledon continuará sendo as quartas de final em 2023, edição em que eliminou a própria Cocciaretto na terceira rodada.

A italiana, que já foi número 29 do mundo, consegue sua primeira vitória contra uma jogadora do Top 5, em sua terceira participação em Wimbledon.

