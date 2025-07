A luta contra o tempo do Suriname para salvar sua capital da erosão costeira

"Todos os dias vejo um pedaço de terra desaparecer", lamenta o agricultor de 56 anos, descrevendo a situação na pequena ex-colônia holandesa, onde 68% da população vive em áreas expostas ao aumento do nível do mar, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês).

A terra de Gandat Sheinderpesad está encolhendo a cada dia devido à erosão costeira que se expande em Paramaribo, capital do Suriname, afetada por uma acelerada elevação do nível do mar causada pela mudança climática.

"A erosão tem sido um problema no Suriname há muitos anos", disse à AFP o ministro de Obras Públicas, Riad Nurmohamed.

Em Paramaribo, onde as águas marrons do rio Suriname se misturam com as azuis do Atlântico, a ilha de Braamspunt ainda é visível, "uma faixa de terra que, devido à erosão, agora parece uma ilha", segundo Marleen Stoffelen, responsável pelas comunicações do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) para as Guianas (Guiana, Suriname e Guiana Francesa).

É neste local que as tartarugas marinhas depositam seus ovos, mas não se sabe mais por quanto tempo. A ilha está encolhendo.

"Talvez no próximo ano, por mais uma temporada", o guia turístico Kiran Soekhoe Balrampersad consiga ganhar a vida levando os turistas para ver as tartarugas-de-couro (Dermochelys coriacea) e as tartarugas-verdes (Chelonia mydas) botando ovos à noite, "mas depois disso, não haverá mais praias".