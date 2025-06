Vinte corpos são encontrados em rodovia do estado mexicano de Sinaloa

Quatro corpos “decapitados” estavam à vista de todos na ponte, enquanto os 16 restantes, um deles também sem cabeça, foram encontrados dentro de uma caminhonete, disseram os promotores do estado, que tem sido abalado por uma onda de violência ligada a disputas internas dentro do cartel de Sinaloa.

Os corpos de 20 homens, cinco deles decapitados, foram encontrados em uma ponte rodoviária no estado de Sinaloa, no noroeste do México, informou a Promotoria local nesta segunda-feira (30).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As autoridades encontraram cinco cabeças humanas dentro de um saco plástico no mesmo local. Todos os corpos também apresentavam “sinais de ferimentos de bala”, de acordo com o relatório do promotor.

Alguns meios de comunicação locais informaram que quatro dos corpos decapitados estavam pendurados na ponte pelas pernas.

Desde as primeiras horas da manhã, imagens de corpos pendurados têm circulado nas redes sociais, embora as autoridades não tenham confirmado sua autenticidade.

De acordo com imagens da televisão local, os promotores removeram os corpos durante a manhã e os transportaram para o serviço médico forense em veículos oficiais.