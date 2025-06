UE e Ucrânia firmam acordo para aprimorar relação comercial e integração econômica

A União Europeia (UE) e a Ucrânia anunciaram um acordo preliminar para modernizar sua relação comercial. Em comunicado, a Comissão Europeia afirmou ter concluído as negociações para revisar a Área de Livre Comércio Abrangente e Profunda (DCFTA) entre as duas partes, dando início a uma nova etapa no processo mais amplo de adesão da Ucrânia à UE.

O texto destaca que o acordo "leva plenamente em conta a sensibilidade de certos setores agrícolas", identificada por Estados-membros da UE e agricultores. A revisão visa promover a "integração gradual da Ucrânia no Mercado Único da UE" e reafirma o compromisso firme da UE em apoiar o país.