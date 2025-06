Trump visitará 'Alcatraz dos Jacarés', um centro de detenção de imigrantes

O governo do presidente Trump prevê ampliar "as instalações e o espaço de alojamento em apenas alguns dias" graças à colaboração com a Flórida, afirmou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em comunicado, no qual lista alguns dos supostos "criminosos" detidos neste estado do sul, a maioria latino-americanos.

A visita de Trump ao polêmico centro de detenção acontece enquanto o Congresso debate um projeto de lei do orçamento federal que inclui bilhões de dólares para o controle migratório e a expulsão de imigrantes.

"Sua visita a este centro de detenção destaca a necessidade de aprovar a 'Lei Grande e Bonita', porque precisamos de mais centros de detenção em todo o país", acrescentou Leavitt, usando o nome que Trump deu ao texto orçamentário.