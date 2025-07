Suposta charge de Maomé leva a confrontos e prisões na Turquia

A polícia turca disparou balas de borracha e gás lacrimogêneo na noite desta segunda-feira (30), em Istambul, para dispersar uma multidão furiosa com a suposta publicação de uma charge de Maomé em um veículo satírico.

No X, a revista explicou que "o chargista queria mostrar a retidão do povo muçulmano oprimido representando um muçulmano assassinado por Israel. Nunca teve a intenção de menosprezar os valores religiosos."

O redator-chefe da revista, Tuncay Akgun, disse à AFP que a imagem foi mal interpretada. "Esse desenho não é, de forma alguma, uma charge do profeta Maomé. Nessa obra, é o nome de um muçulmano que foi morto nos bombardeios de Israel. Mais de 200 milhões de pessoas no mundo islâmico se chamam Mohamed. Jamais correríamos um risco assim."

Uma cópia em preto e branco do desenho, que circula em redes sociais, mostra dois personagens apertando a mão no céu, sobre uma cidade bombardeada. "Salam aleikum, sou Mohamed [Maomé, em árabe]", diz um deles. "Aleikum salam, sou Musa [Moisés]", responde o outro.

Entre os indivíduos afetados está o autor da charge. "A pessoa que fez esse desenho repugnante, chamada D.P., foi detida", anunciou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya. "Esses indivíduos deverão responder por seus atos perante a Justiça."

O procurador-geral de Istambul abriu uma investigação sobre o desenho e expediu "mandados de prisão contra as pessoas envolvidas". Segundo a imprensa local, além do chargista, o Ministério Público solicitou a prisão de dois redatores-chefe da revista e do diretor de redação.

À noite, dezenas de manifestantes atacaram um bar frequentado por funcionários da Leman, no centro de Istambul. O protesto resultou em confronto entre os manifestantes e a polícia.

Fundada em 1991, a Leman é alvo dos conservadores turcos, principalmente depois que apoiou a revista francesa Charlie Hebdo após um ataque jihadista à redação dela em Paris, em 2015.