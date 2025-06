Sul da Europa enfrenta semana sufocante por onda de calor

Espanha, Portugal, Itália e França sofrem com uma onda de calor há dias, com temperaturas chegando a 44°C.

Uma onda de calor escaldante atinge nesta segunda-feira(30) o sul da Europa, onde autoridades emitiram alertas para incêndios e cuidados com a saúde, advertindo que as temperaturas subirão mais uma vez.

Em Madri, onde os termômetros chegaram a quase 40°C, "o calor não está normal para esta época do ano", disse Diego Radamés, fotógrafo de 32 anos.

No sábado, a Espanha bateu um recorde desde o início dos registros: os termômetros marcaram 46º C em Granado, Andaluzia, superando a máxima de 45,2º C registrada em Sevilha em junho de 1965, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Em Portugal, várias áreas na região sul do país, incluindo a capital, Lisboa, permanecerão em alerta vermelho até a noite desta segunda-feira.

Nas ruas de Lisboa, moradores e turistas tentavam se proteger como podiam. "Aconselhamos as pessoas a se refrescarem, mas tivemos casos de insolação e queimaduras", disse a farmacêutica Sofia Monnteiro.