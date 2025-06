Sem Mbappé, Vini volta a brilhar no Real Madrid, que espera sintonia entre suas estrelas do ataque

Depois de concorrer à Bola de Ouro quando o Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol na temporada 2023/2024, Vini jogou bem abaixo do seu melhor no final da passagem de Carlo Ancelotti.

Se Vini estiver em seu melhor momento, junto com o retorno iminente de Kylian Mbappé após uma gastroenterite, o Real Madrid terá o poder de fogo que precisa para ser campeão do torneio nos Estados Unidos.

O novo técnico do time merengue, Xabi Alonso, ficou encantado ao ver o atacante brasileiro brilhar na preparação para o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, na terça-feira, contra a Juventus.

O Real Madrid precisa que Vini se encaixe no ataque com Mbappé sem sacrificar a estabilidade defensiva, um dos problemas da equipe na última temporada.

No fina, Mbappé acabou encontrando seu melhor nível e terminou a temporada com 43 gols marcados entre todas as competições, enquanto Vini marcou 22 gols sem estar próximo do seu melhor desempenho.

"Eles podem fazer isso. Tanto Vini por fora como Kylian um pouco mais por dentro. Não acho que uma coisa exclui a outra", disse o treinador do Real Madrid em entrevista coletiva. "As coisas podem funcionar. Eles têm a qualidade individual, mas precisamos dessa qualidade coletiva para que os jogadores se beneficiem do sistema coletivo.

- Comprometimento defensivo -