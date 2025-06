Real Madrid e Juventus fazem duelo europeu por vaga nas quartas da Copa de Clubes

As duas equipes entram em campo no Hard Rock Stadium às 16h (horário de Brasília) vivendo momentos diferentes após a fase de grupos.

Real Madrid e Juventus, dois tradicionais times europeus que já se enfrentaram 21 vezes, duelam nesta terça-feira (1º) em Miami, em um cenário único, a Copa do Mundo de Clubes, com uma vaga nas quartas de final em jogo.

Mais do que a derrota para o time de Pep Guardiola, um dos favoritos ao título da Copa do Mundo de Clubes, o que chamou atenção foi a postura dos 'bianconeri'. Faltaram pernas e criatividade para conter o ataque do time inglês.

Os italianos, por sua vez, passaram tranquilamente pelas duas primeiras rodadas, contra o Al Ain dos Emirados Árabes (5 a 0) e o Wydad do Marrocos (4 a 1), antes de fracassarem em sua primeira prova de fogo no torneio, contra o Manchester City, que os goleou por 5 a 2.

A última partida, contra o Salzburg (3 a 0), foi a melhor atuação do time comandado pelo técnico Xabi Alonso, que tentará confirmar sua classificação contra a Juve, um adversário de nível mais elevado.

Os 'merengues', líderes do Grupo H, vem numa curva ascendente. Depois de um empate sem brilho por 1 a 1 contra o Al Hilal na estreia, mostraram solidariedade e eficiência para vencer o Pachuca por 3 a 1, jogando quase toda a partida com um a menos.

Em Miami, Xabi Alonso talvez possa contar pela primeira vez no torneio com Kylian Mbappé, que voltou aos treinos da equipe após ficar de fora da fase de grupos devido a uma gastroenterite.

Com pouco tempo pela frente, os jogadores comandados por Igor Tudor terão que melhorar significativamente contra o Real Madrid. O time da capital espanhola, em período de readaptação após a saída de Carlo Ancelotti, têm jogadores perigosos em todas as linhas e tende a elevar seu nível nos jogos que mais importam.

Enquanto aguarda o atacante francês — artilheiro do campeonato e Chuteira de Ouro da Uefa —, Alonso formou o ataque com Vinícius Júnior e o surpreendente jogador da base Gonzalo García, de 21 anos, que marcou dois gols na competição.

"Queremos que ele volte o mais rápido possível e nas melhores condições possíveis", disse o técnico sobre o atacante após a partida contra o Salzburg. "Precisamos do Kylian porque ele é um jogador top".

Ele também foi visto defendendo com o restante do time como nunca antes nesta temporada, durante a qual foi criticado por sua falta de comprometimento sem a bola. Uma alegria para Xabi Alonso, que começa a deixar sua marca no Real Madrid.

Na última partida, Alonso testou uma defesa com três homens e dois laterais, alterando o imutável 4-3-3 de Ancelotti. A mudança no esquema lhe deu boa distribuição de bola e profundidade, e beneficiou alguns jogadores como o inglês Jude Bellingham, que é muito perigoso na posição de meia-atacante.

Outra novidade do técnico do Real Madrid foi a importância atribuída ao jovem Arda Güler, que ele tirou da ponta para colocá-lo no meio de campo.