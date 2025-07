Paraguai adquire 6 aviões Super Tucano da Embraer para combater crime organizado

O presidente do paraguai, Santiago Peña, recebeu nesta segunda-feira (30) quatro de seis aviões Super Tucano comprados da companhia brasileira Embraer por US$ 105 milhões (R$ 573 milhões), destinados ao combate de grupos criminosos e do narcotráfico.

"Por muito tempo o território esteve carente de defesa e segurança", disse Peña durante um ato oficial no qual destacou que a região enfrenta perigos como "o crime organizado, o narcotráfico, os crimes transnacionais que não reconhecem fronteiras nem nacionalidades".