'Não há espaço para Bezos' em Veneza, dizem manifestantes depois de casamento do fundador da Amazon

Pelo menos 500 manifestantes protestaram neste sábado na ponte de Rialto, em Veneza, contra o casamento suntuoso do fundador da Amazon, Jeff Bezos, com a ex-apresentadora Lauren Sánchez, que dividiu a Cidade dos Canais.

Sob um sol escaldante, o coletivo "No Space for Bezos" (Não há espaço para Bezos) saiu novamente às ruas para denunciar a exploração da cidade pelo casal bilionário e as consequências dessas celebrações para o meio ambiente.

"Estamos aqui contra o que Bezos representa por si só com seu modelo Amazon, baseado na exploração das pessoas", declarou à AFPTV Alice Bazzoli, de 24 anos, uma ativista do No Space for Bezos que vive em Veneza há cinco anos.

Depois, os manifestantes exibiram uma faixa com o lema "Não há espaço para Bezos" e acenderam sinalizadores na ponte Rialto, sobre o Grande Canal.

Matteo Battistuta, um estudante de 20 anos, afirmou que "Veneza resiste, não é uma cidade morta".