Monterrey aposta em Sergio Ramos para frear Dortmund nas oitavas da Copa de Clubes

A braçadeira de capitão de 'Los Rayados' fica bem no braço esquerdo do espanhol campeão mundial de 2010, que hoje tem 39 anos. Desde sua chegada ao México em fevereiro, após meio ano sem clube, ele se tornou uma figura central para o Monterrey.

Embora alguns problemas físicos o tenham obrigado a ficar de fora de momentos decisivos do semestre, incluindo o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf e as quartas de final do Clausura mexicano, Ramos mostrou uma cara nova e vital no renovado torneio da Fifa.

Ele foi titular nas três partidas do time do técnico Domènec Torrent no Grupo E, em que terminou invicto contra Inter de Milão (1-1), River Plate (0-0) e Urawa Red Diamonds (4-0). E ele certamente liderará os mexicanos no encerramento das oitavas de final, no majestoso Estádio Mercedes-Benz nesta terça-feira às 22h (horário de Brasília).

"No meu caso, poucos meses após a minha chegada, poder dar o meu melhor em uma Copa de Clubes de tão alto nível, com as maiores equipes do mundo, é um ponto positivo", disse ele após garantir a classificação para as oitavas de final.

- Camisa 93 -