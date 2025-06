Meta paga caro para atrair talentos da IA em meio ao ceticismo

Em estado de alerta máxima, Mark Zuckerberg e a Meta estão gastando bilhões para reforçar sua equipe de inteligência artificial (IA) e voltar à corrida, uma estratégia que gera ceticismo. Em meados de junho, o império americano das redes sociais não hesitou em gastar mais de 14 bilhões de dólares (R$ 76,3 bilhões) para adquirir uma participação de 49% na Scale AI, especializada no armazenamento de dados utilizados para desenvolver modelos de IA.

Segundo vários meios americanos, o grupo, com sede em Menlo Park (Califórnia), estava em contato previamente com o cofundador da OpenAI, Ilya Sutskever, assim como com o Perplexity AI, autoproclamado rival do Google, e com a promessa da IA em vídeo, Runway. O chefe da OpenAI, Sam Altman, disse que a Meta ofereceu um bônus de contratação de mais de 100 milhões de dólares a "muitos" empregados da OpenAI e aproximadamente o mesmo valor em salário anual. Quatro deles acabaram cedendo, tal qual o diretor da Scale AI, Alexandr Wang. Foi o próprio diretor-geral, Mark Zuckerberg, segundo vários meios, que lançou a iniciativa, preocupado com o fato de que a Meta está ficando para trás na IA generativa, apesar de ter investido dezenas de bilhões de dólares.

Seu último grande modelo de IA, o Llama 4, lançado no começo de abril, foi uma decepção. Ficou atrás de todos os pesos pesados americanos, chineses e franceses nos rankings elaborados pela plataforma de avaliação independente LMArena sobre escrita de código, inclusive atrás de seu predecessor Llama 3 por conta da interface de texto. A Meta quer integrar seus novos contratados em uma nova equipe dedicada ao desenvolvimento da "superinteligência", isto é, uma IA superior às capacidades humanas de compreensão e pensamento.

- "Gastos descontrolados" - "Acho que conseguirá atrair verdadeiros talentos e não tinha muitas opções", explica o blogueiro especialista em IA Zvi Mowshowitz à AFP. "Mas esse aspecto mercenário é muito problemático, sem mencionar o fato de que ninguém quer trabalhar" para a Meta e para esses produtos se não for por um salário muito alto. "Então, eu não tenho expectativas de que funcione", afirma.

Em Wall Street, embora a cotação da Meta se aproxime de seu máximo histórico e a capitalização de mercado se aproxime dos 2 trilhões de dólares, alguns começam a duvidar. "Os inversores institucionais estão especialmente preocupados com a liquidez (fluxo de caixa) da empresa "e com a boa gestão de capital", aponta Ted Mortonson, analista da Baird. "E, no momento, não há contraponto" a Zuckerberg. "Os que têm ações as guardam por causa da publicidade de IA, na qual a Meta está extremamente bem posicionada", disse. "Mas também estão preocupados de que esses gastos saiam de controle".