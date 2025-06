Justiça britânica rejeita solicitação de ONG para bloquear exportações de armas a Israel

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apoiados pela Anistia Internacional, Human Rights Watch, Oxfam e outras organizações, Al Haq argumentou que o governo britânico violou o direito internacional ao autorizar essas exportações de peças para os F-35 para Israel.

Em setembro, o governo trabalhista anunciou a suspensão de cerca de trinta licenças de exportação de armas para Israel (de um total de 350), citando um "risco" de que pudessem ser usadas em violação do direito internacional em Gaza, embora sem incluir os componentes dos caças F-35.

O Tribunal Superior considerou que a "questão extremamente delicada" de bloquear exportações de armas "é da competência do Poder Executivo, que responde perante o Parlamento e, em última análise, perante os eleitores, e não perante os tribunais".

As peças utilizadas nos F-35 que estão no centro do recurso são fabricadas no Reino Unido.