Jogos de Fritz e de Zverev são interrompidos por toque de recolher em Wimbledon

Os jogos de primeira rodada de Wimbledon do alemão Alexander Zverev (número 3 do mundo) e do americano Taylor Fritz (N.5) foram interrompidos nesta segunda-feira (30) por conta do toque de recolher no All England Club, onde acontece o Grand Slam londrino.

Zverev enfrentava o francês Arthur Rinderknech (N.72) e Fritz tinha pela frente o também francês Giovanni Mpetshi Perricard (N.36).