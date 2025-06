IA aprende a mentir, manipular e ameaçar seus criadores

Outro obstáculo: a comunidade acadêmica e as organizações sem fins lucrativos "dispõem de infinitamente menos recursos computacionais que os atores da IA", o que torna "impossível" examinar grandes modelos, aponta Mantas Mazeika, do Centro para a Segurança da Inteligência Artificial (Cais).

- IA no banco dos réus? -

"Por enquanto, há muito pouca conscientização", diz Goldstein, que, no entanto, acredita que o tema ganhará destaque nos próximos meses com a revolução dos agentes de IA, interfaces capazes de realizar por si mesmas uma enorme quantidade de tarefas.

Os engenheiros estão imersos em uma corrida atrás da IA e suas aberrações, com um resultado incerto, em um contexto de competição feroz.

A Anthropic pretende ser mais virtuosa que seus concorrentes, "mas está constantemente tentando criar um novo modelo para superar a OpenAI", segundo Goldstein, um ritmo que deixa pouco tempo para verificações e correções.

"Da forma como estão as coisas, as capacidades [da IA] estão se desenvolvendo mais rapidamente do que a compreensão e a segurança", admite Hobbhahn, "mas ainda estamos em condições de nos recuperar".

Alguns apontam na direção da interpretabilidade, uma ciência que consiste em decifrar, por dentro, como funciona um modelo generativo de IA, embora muitos, como o diretor do Cais, Dan Hendrycks, sejam céticos.

As travessuras da IA "podem dificultar sua adoção se se multiplicarem, o que representa um forte incentivo para que as empresas [do setor] resolvam" esse problema, de acordo com Mazeika.

Goldstein, por sua vez, sugere recorrer aos tribunais para controlar a IA, processando as empresas se seus serviços desviarem do caminho. Mas vai além, propondo que os agentes de IA sejam "legalmente responsáveis" "em caso de acidente ou crime".

tu/af/dga/ad/ic/rpr