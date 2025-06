Futuro do magnata da música Sean 'Diddy' Combs, nas mãos do júri

Os oito homens e quatro mulheres do júri foram instruídos na manhã desta segunda-feira pelo juiz Arun Subramanian sobre como a lei se aplica às provas apresentadas pela acusação.

O júri no julgamento de Sean “Diddy” Combs estava programado para começar a deliberar nesta segunda-feira (30) para decidir se o magnata da música construiu uma rede criminosa de décadas na qual ele supostamente forçava mulheres a fazer sexo com terceiros enquanto estavam sob a influência de drogas.

Eles devem chegar a uma decisão unânime sobre o veredicto de cada uma das cinco acusações que o colocaram no banco dos réus: conspiração de extorsão, tráfico sexual por força, fraude ou coerção, transporte para fins de prostituição (as duas últimas acusações são semelhantes para duas vítimas).

Eles analisarão os depoimentos das 34 testemunhas que depuseram no julgamento de dois meses, assim como milhares de registros telefônicos, financeiros e de e-mail.

Combs, de 55 anos, pode pegar prisão perpétua se for condenado.

A defesa lembrou que as mulheres que agora o acusam, que participaram de orgias sexuais com profissionais do sexo pagas e organizadas pelo magnata, eram adultas e tomaram suas próprias decisões.