França condena nove homens por naufrágio de migrantes em 2022

Os fatos julgados ocorreram na madrugada de 14 de dezembro de 2022. Os passageiros zarparam das costas francesas, apesar do receio de um vazamento no barco sobrecarregado durante o seu enchimento e com um mar agitado.

O tribunal francês justificou sua sentença com a "gravidade dos fatos", o "caráter particular" do contexto deste naufrágio e o fato de que os acusados continuaram com suas atividades ilegais.

Os socorristas franceses e britânicos conseguiram resgatar, então, 39 pessoas do Afeganistão, Índia e Albânia após o naufrágio em águas com uma temperatura em torno de 10 graus.

Milhares de migrantes costumam usar esta rota pelo Canal da Mancha a bordo de embarcações precárias. Pelo menos 17 perderam a vida desde o início de 2025, após 78 no ano anterior.