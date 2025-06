Flamengo confirma fratura no pé direito de Erick Pulgar

O volante chileno Erick Pulgar, do Flamengo, sofreu uma fratura no pé direito durante o jogo contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, informou o Rubro-Negro nesta segunda-feira (30).

Pulgar teve que deixar o campo de maca no final do primeiro tempo da vitória do Bayern por 4 a 2, no domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, resultado que eliminou o time carioca.