Empresária americana Michele Kang substitui John Textor na presidência do Lyon

Aos 66 anos, Kang, que já era presidente e proprietária do Lyonnes (time feminino do Lyon), também foi nomeada CEO do Eagle Football Group (antigo OL Group), grupo que gerencia todas as atividades do clube e do qual a empresária faz parte do conselho de administração desde setembro de 2023.

Segundo o Lyon, Michele Kang "vai liderar o processo de apelação do clube contra a DNGC", cujo objetivo é reverter a decisão de rebaixar o clube.

Por sua vez, Michael Gerlinger, diretor esportivo do Eagle Football Holding, a estrutura empresarial que inclui o Eagle Football Group e que também tem participação em outros clubes, como o Botafogo, vai substituir como diretor-geral o francês Laurent Prud'homme, demitido no final de abril.

