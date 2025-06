Dalai Lama, líder espiritual do Tibete e demonizado na China

Tenzin Gyatso se descreve como um "simples monge budista", mas já viajou o mundo, convivendo com a realeza, líderes políticos e celebridades para promover a causa tibetana.

Prestes a completar 90 anos, o Dalai Lama é o líder espiritual e o rosto internacional da luta por maior autonomia para o Tibete. Sua campanha, no entanto, lhe rendeu a inimizade da China, que o demoniza como "um lobo em vestes de monge".

Este homem de rosto amigável e sorriso travesso tornou-se um símbolo global da paz, cuja mensagem transcende a religião. Ele é considerado por seus seguidores um visionário na linha de Mahatma Gandhi e Martin Luther King.

Ele passou a maior parte de sua vida no exílio. Tinha apenas 23 anos quando fugiu da capital tibetana, Lhasa, depois que as tropas chinesas reprimiram um levante fracassado iniciado em 10 de março de 1959.

Levou 13 dias para cruzar as passagens nevadas do Himalaia até a fronteira com a Índia. E nunca mais conseguiu voltar.

Sua vida no exílio girou em torno de Dharamsala, uma cidade no norte da Índia que se tornou o lar de milhares de tibetanos que mantêm suas tradições por lá, embora alguns nunca tenham pisado na terra de seus ancestrais.