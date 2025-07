Cortes de ajuda dos EUA podem causar mais de 14 milhões de mortes, indica estudo

"Para muitos países de renda baixa e média, o impacto resultante seria comparável em escala a uma pandemia global ou a um conflito armado importante", disse, em comunicado, Davide Rasella, coautor do estudo e pesquisador do Instituto de Saúde Global de Barcelona.

Musk liderou as críticas, compartilhadas há anos por republicanos e conservadores, de que a USAID desperdiçava dinheiro público com programas dedicados à diversidade sexual ou em estudos questionáveis sobre o impacto das mudanças climáticas.

Duas semanas depois, o então assessor próximo de Trump e homem mais rico do mundo, Elon Musk, vangloriou-se de ter submetido a agência a um "triturador".

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) fornecia mais de 40% do financiamento humanitário mundial até a volta de Trump à Casa Branca em janeiro.

A divulgação desta pesquisa coincide nesta semana com uma conferência da ONU em Sevilha, na Espanha, dedicada à ajuda internacional.

Analisando os dados de 133 países, a equipe internacional de pesquisadores estimou que o financiamento da USAID havia prevenido 91 milhões de mortes em nações de renda baixa e média entre 2001 e 2021.

Também utilizaram modelos para projetar como cortes de 83% no financiamento, o número que o governo dos Estados Unidos anunciou no início deste ano, poderia afetar as taxas de mortalidade.

Os cortes poderiam levar a mais de 14 milhões de mortes adicionais até 2030, sempre segundo essas projeções.