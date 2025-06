Conflitos, clima e IA farão com que a inflação seja mais volátil, prevê BCE

Essas mudanças estruturais apontam para "maiores desvios do objetivo de inflação de 2%" fixado pelo BCE, motivo pelo qual a instituição da zona do euro utilizará ferramentas "de maneira flexível (diante de) novos impactos", segundo um comunicado.

O Banco Central Europeu alertou nesta segunda-feira (30) que os novos desafios, que englobam tensões comerciais e geopolíticas, a inteligência artificial e as mudanças climáticas, podem tornar a inflação mais volátil, justificando assim uma estratégia de política monetária mais flexível.

A estratégia monetária inicial do BCE, adotada em 1998 e revisada em 2003, foi revisada pela última vez em 2021 com a introdução de um objetivo de inflação de médio prazo de 2%.

Diante de um ambiente mundial em rápida evolução, a instituição não quis esperar tanto tempo para reajustá-la novamente.

De acordo com suas conclusões, todos os instrumentos de política monetária de que dispõem os guardiões do euro - taxas de juros, intervenções nos mercados de títulos, sejam indiscriminadas ou direcionadas a países específicos, empréstimos de longo prazo e condicionados aos bancos, etc. - "permanecerão em sua caixa de ferramentas".

Mas "a escolha, elaboração e aplicação desses instrumentos serão suficientemente flexíveis para responder de forma ampla às mudanças no ambiente da inflação".