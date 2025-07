Chanceler iraniano descarta rápida retomada de diálogo com EUA sobre programa nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, descartou nesta segunda-feira (30) uma retomada rápida das conversas com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear e disse que Teerã deveria garantir primeiro que Washington não realizaria novos ataques contra a República Islâmica.

"Não acho que as negociações sejam retomadas tão rápido", disse o chefe da diplomacia iraniana ao ser perguntado pelo canal CBS sobre as declarações do presidente americano, Donald Trump, que afirmou que o diálogo poderia reiniciar ainda nesta semana.