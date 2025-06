Casa Branca diz que Trump quer acabar com a guerra em Gaza, mas que prioridade é liberar reféns

A secretária de Comunicação e porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, comentou, durante coletiva de imprensa no período da tarde desta segunda-feira, 30, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende acabar com a guerra na Faixa de Gaza, mas ainda tem como prioridade liberar os reféns israelenses. Sobre o conflito entre Israel e o Irã, a porta-voz esclareceu que Trump não esteve em contato direto com autoridades do país, que está sob responsabilidade do enviado especial Steve Witkoff.

Leavitt revelou que o governo está trabalhando em datas para uma visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas esclareceu que nada foi definido até o momento.