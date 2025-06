Canadá 'cedeu' a Trump sobre imposto de gigantes da tecnologia, diz Casa Branca

O Canadá anunciou na noite de domingo que retiraria os impostos às empresas tecnológicas americanas e garantiu que as negociações comerciais com Washington serão retomadas.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, cedeu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (30) a Casa Branca depois que o Canadá eliminou um imposto às empresas tecnológicas pelo qual Washington havia suspendido as negociações comerciais.

O imposto sobre os serviços digitais, aprovado no ano passado, obrigaria provedores de serviços digitais como Alphabet e Amazon a realizar um pagamento bilionário no Canadá nesta segunda-feira.

Em represália, na sexta-feira, Trump encerrou as negociações comerciais com o Canadá. No fim de semana, repetiu pela enésima vez que seu vizinho deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos.

"É muito simples. O primeiro-ministro Carney e o Canadá cederam ao presidente Trump e aos Estados Unidos", estimou nesta segunda-feira sua porta-voz Karoline Leavitt, em sua coletiva de imprensa diária.

Leavitt acrescentou que Trump "sabe negociar". "Cada país do planeta precisa ter boas relações comerciais com os Estados Unidos", afirmou.