BBC 'lamenta' transmissão de Glastonbury em que rappers fizeram declarações contra Israel

A BBC “lamenta” não ter interrompido a transmissão do show da dupla de rap Bob Vylan, que fez comentários anti-Israel durante sua apresentação no Festival de Glastonbury no sábado, disse o grupo de transmissão pública nesta segunda-feira (30).

"Deveríamos ter interrompido a transmissão durante a apresentação. Lamentamos que isso não tenha acontecido“, disse a BBC em um comunicado, enquanto o órgão regulador Office of Communications (Ofcom) disse que a gigante da mídia tem ”respostas" a dar sobre o assunto.