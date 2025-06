Trump diz pensar em alternativas a trabalhadores ilegais que trabalham há anos em fazendas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 29, em entrevista à Fox News, que está pensando em uma alternativa para os imigrantes ilegais que trabalham há muitos anos em fazendas. Segundo ele, o fazendeiro será ouvido e, se o imigrante não for criminoso, ele poderá ter um visto especial temporário, onde eles pagarão impostos e os fazendeiros serão responsáveis por seus empregados.

Um dos problemas que Trump enfrentou foram críticas do agronegócio norte-americano de que diversos trabalhadores do campo foram deportados, atrapalhando a produtividade do setor.