Trump ataca vencedor das primárias democratas em NY: 'comunista puro'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu o vencedor das primárias do Partido Democrata para a prefeitura da cidade de Nova York como um "comunista puro", em declarações feitas neste domingo (29).

"É um comunista puro" e um "lunático da extrema esquerda radical", disse Trump, neste domingo, no programa "Sunday Morning Futures com Maria Bartiromo", da Fox News.

"Acho que é muito ruim para Nova York", acrescentou o presidente americano, que cresceu na cidade, onde construiu seu império imobiliário.

"Se ele conseguir vencer, eu serei presidente e ele terá que fazer a coisa certa [ou] não receberá dinheiro" do governo federal, advertiu.

A Casa Branca de Trump ameaçou repetidamente cortar fundos para cidades americanas lideradas por democratas caso se oponham às suas políticas, incluindo as chamadas cidades santuário, que limitam a cooperação com as autoridades federais de imigração.