Tribunal israelense adia audiências de Netanyahu em julgamento por corrupção

Um tribunal aceitou parcialmente, neste domingo (29), o pedido do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para o adiamento das audiências de seu julgamento por corrupção, segundo um documento judicial divulgado pelo partido Likud do premiê.

"Aceitamos parcialmente o pedido e cancelamos os dias das audiências do Sr. Netanyahu, marcadas para 30 de junho e 2 de julho", indica o documento do tribunal de Jerusalém, que havia rejeitado anteriormente o pedido do primeiro-ministro.