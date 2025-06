Top 10 do ranking da ATP não tem mudanças antes de Wimbledon; João Fonseca é 54º

A um dia do início do torneio de Wimbledon, o ranking da ATP permanece inalterado no Top 10, com o italiano Jannik Sinner liderando por mais uma semana.

Nem Sinner e nem seu perseguidor mais próximo, o espanhol Carlos Alcaraz, que defenderá seu título de Wimbledon conquistado no ano passado, disputaram qualquer torneio na semana que antecedeu o Grand Slam de Londres.