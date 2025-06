Senado americano inicia debate sobre projeto orçamentário de Trump

O mandatário republicano busca consolidar seu legado com este "grande e belo" projeto de lei, como ele mesmo descreve, que visa ampliar os cortes de seu primeiro mandato e reforçar a segurança nas fronteiras. Segundo a norma, o governo deixaria de arrecadar US$ 4,5 trilhões (R$ 24,6 trilhões, na cotação atual).

Os senadores dos Estados Unidos debateram até a madrugada deste domingo (29) a proposta de lei orçamentária do presidente Donald Trump, um texto polêmico que pode deixar milhões de americanos sem cobertura médica.

A Casa adotou a moção para abrir o debate por uma margem estreita, com 51 votos a favor e 49 contra. Alguns opositores do próprio Partido Republicano queriam alterar o texto antes de votá-lo.

O Senado abriu formalmente o debate sobre a proposta de lei na noite de sábado, depois que os republicanos adiaram o que deveria ter sido uma votação do procedimento, provocando a ira de Trump nas redes sociais.

O texto deixaria milhões de americanos sem cobertura de saúde, principalmente devido aos cortes no Medicaid, e aumentaria a dívida nacional em mais de US$ 3 trilhões (R$ 16,4 trilhões).

"Esta noite, vimos uma GRANDE VITÓRIA no Senado", escreveu o magnata republicano em sua plataforma Truth Social após a votação.

Trump fez pressão para que o projeto fosse aprovado para que ele pudesse assiná-lo em 4 de julho, na comemoração do Dia da Independência dos EUA.

Os democratas, opositores ferrenhos ao projeto de lei e à agenda de Trump, queriam ler o texto completo em voz alta antes do início do debate.

Com quase 1.000 páginas, levaria cerca de 15 horas para que o texto fosse lido em sua totalidade.

"Os republicanos não dirão aos Estados Unidos o que está no texto", disse o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, "e é por isso que os democratas estão pressionando para que ele seja lido do início ao fim".