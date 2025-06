Reconstruído, City enfrenta o invicto Al Hilal nas oitavas da Copa de Clubes

Após uma fase de grupos devastadora, o Manchester City de Pep Guardiola busca continuar sua reconstrução no confronto desta segunda-feira (29), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, contra o perigoso Al Hilal de Simone Inzaghi. A partida começa às 22h (horário de Brasília) no Estádio Camping World, em Orlando, na Flórida, onde o time inglês goleou a Juventus por 5 a 2 na quinta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O City viajou para os Estados Unidos desanimado após sua primeira campanha sem títulos desde 2017, mas na fase de grupos recuperou a competitividade e foi o único time a vencer as três partidas. Guardiola, que evitou processos de renovação durante suas passagens por Barcelona e Bayern de Munique, manifestou sua satisfação com o elenco após a goleada sobre a Juventus. "Fazia tempo que não tínhamos uma atuação como a de hoje", disse o técnico espanhol. "Os jogadores perceberam mais uma vez o que precisamos fazer para ser um bom time." O reinado do City, vencedor de seis dos últimos oito títulos da Premier League, além da Liga dos Campeões da Europa de 2023, parecia estar em declínio na temporada passada, terminando 13 pontos atrás do campeão Liverpool e com atuações decepcionantes.

Além de garantir a continuidade de Guardiola, o City também agiu rapidamente no mercado de transferências para rejuvenescer seu elenco. Para esta Copa de Clubes, Guardiola já conta com o lateral argelino Rayan Ait-Nouri, o meio-campista holandês Tijjani Reijnders e o jovem atacante francês Rayan Cherki, que mostrou lampejos de seu talento nos Estados Unidos. - A evolução de Guardiola -

Outro fator fundamental na recuperação do City é a presença do seu 'maestro', o espanhol Rodri, após a grave lesão ligamentar sofrida no ano passado. O vencedor da Bola de Ouro, uma das muitas ausências do City ao longo da temporada, retornou ao time titular contra a Juventus. "Sentimos muita falta dele. Que time não sentiria falta do melhor jogador do mundo?", reconheceu Guardiola.

Além de contratações e retornos, o técnico catalão também parece estar atualizando seu manual de jogo. Partindo de um jogo posicional inegociável, o City está implementando mais variações e reforçando o estilo de jogo direto que adotou desde a chegada de Erling Haaland em 2022. Sua evolução parece estar se aproximando do estilo do Paris Saint-Germain de Luis Enrique, com uma pressão alta sufocante e um futebol menos obcecado com elaboração. Nesse sentido, foi sintomático que Guardiola tenha se apressado em elogiar seu goleiro Ederson na quinta-feira por seus passes precisos e diretos para seus atacantes.