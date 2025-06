Presidente da Suprema Corte dos EUA alerta para retórica contra juízes

"Se alguém expressa forte hostilidade com a Corte (...), o perigo é que alguém a use para seus próprios fins. E já temos visto graves ameaças de violência e assassinato contra juízes simplesmente por fazerem seu trabalho", afirmou.

Em um discurso no sábado, durante uma conferência na Carolina do Norte, John Roberts não mencionou nenhum indivíduo ou partido, mas disse ter observado "profundas divisões" e o uso de "adjetivos fortes" contra o sistema de justiça e os juízes.

Em um informe publicado em dezembro passado, antes do retorno de Trump ao poder, Roberts já tinha expressado sua preocupação com a independência do poder Judiciário, ressaltando que as críticas aos trabalhos dos juízes podiam ser saudáveis em uma democracia, mas que algumas declarações caíam na categoria da "intimidação" e da "violência".

"As lideranças políticas têm o direito de criticar o trabalho do Poder Judiciário, mas devem ser conscientes de que a intemperança de seus comentários contra os juízes pode provocar reações perigosas nos demais", destacou na ocasião o presidente da mais alta corte do país.

A violência e as ameaças contra os juízes nos Estados Unidos têm aumentado nos últimos anos.