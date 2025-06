Novos bombardeios russos deixam vários civis feridos na Ucrânia

A Rússia bombardeia a Ucrânia quase diariamente desde 24 de fevereiro de 2022, quando iniciou a invasão da ex-república soviética. As negociações para uma trégua estão estagnadas.

Pelo menos sete civis ficaram feridos na madrugada deste domingo (29) em novos bombardeios russos em várias regiões da Ucrânia, informaram as autoridades de Kiev.

Moscou, que atualmente ocupa cerca de 20% do território ucraniano, lançou 477 drones explosivos e 60 mísseis de vários tipos na madrugada do domingo, segundo a Força Aérea ucraniana. As forças de Kiev conseguiram neutralizar 475 e 39 destas armas, respectivamente.

Na região de Cherkasy (centro), os ataques russos deixaram seis feridos, incluindo uma criança, informou a polícia ucraniana no Telegram.

Mais a oeste, na região de Ivano-Frankivsk, longe da linha de frente, uma mulher ficou ferida e foi "levada ao hospital", disse a autoridade regional Svitlana Onyshchuk.

Um piloto de F-16 foi morto durante a noite quando seu avião foi "danificado" ar, "sem que tivesse tempo para se ejetar" da aeronave, informou a Força Aérea ucraniana.