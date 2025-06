Milhares bloqueam estradas na segunda noite de protestos na Sérvia

Milhares de manifestantes bloquearam neste domingo (29) importantes estradas em Belgrado e outras cidades da Sérvia, na segunda noite de protestos para exigir eleições antecipadas.

Na mobilização de sábado, cerca de 140 mil pessoas se reuniram no centro da capital no mais recente de uma onda de protestos provocados pelo colapso do teto de uma estação de trem em novembro na cidade de Novi Sad.