João Fonseca conta com apoio da torcida brasileira em sua estreia em Wimbledon

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, espera uma torcida barulhenta em sua estreia em Wimbledon, nesta segunda-feira (30), contra o inglês Jacob Fearnley (nº 51 do ranking da ATP), que contará com o público local a seu favor.

"É difícil fazer tanto barulho quanto os brasileiros", disse o jovem astro sul-americano neste domingo (29), ao ser questionado em entrevista coletiva sobre quem vencerá a disputa nas arquibancadas.

"Felizmente, haverá brasileiros assistindo (à partida) e torcendo por mim", acrescentou Fonseca, que jogará pela primeira vez na chave principal de Wimbledon.

O atual número 54 do ranking da ATP já causou sensação no Aberto da Austrália, em janeiro, ao derrotar o russo Andrey Rublev, então top 10 do mundo, na primeira rodada. Fonseca, comparado ao lendário Roger Federer por seu estilo elegante, já contou com o apoio de seus compatriotas este ano em grandes torneios como Indian Wells e Roland Garros.

Agora, ele realizará o sonho de infância de jogar em Wimbledon, considerado por muitos o melhor torneio do circuito.