Irã tem 'sérias dúvidas' de que Israel vá respeitar o cessar-fogo

O Irã afirmou, neste domingo (29), que tem "sérias dúvidas" de que Israel vá respeitar o cessar-fogo em vigor desde a terça-feira passada, após 12 dias de guerra.

"Não provocamos a guerra, mas respondemos ao agressor com todas as nossas forças", disse o chefe do Estado-Maior das forças armadas iranianas, Abdolrahim Musavi, referindo-se a Israel.