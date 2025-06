Irã diz que declarações de Trump sobre Khamenei são 'vulgares' e 'indecorosas'

O governo do Irã classificou neste domingo, 29, como "vulgares" e "indecorosas" declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com ataques ao líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica disse que as falas de Trump representam uma "grave infração aos princípios e valores universais" e uma afronta à dignidade do povo iraniano.

"O Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã condena veementemente as declarações vulgares e o comportamento indecoroso do presidente dos EUA em relação ao líder supremo e ao povo iraniano", diz o texto.