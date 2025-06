Investigadores avaliam todas as pistas, inclusive a sabotagem, em acidente da Air India

Os especialistas avaliam todas as hipóteses, inclusive a de sabotagem, na investigação sobre o acidente do Boeing 787 da Air India, que caiu em 12 de junho em Ahmedabad, no noroeste da Índia, informou um ministro neste domingo (29).

"Estão sendo examinadas todas as abordagens", declarou o ministro delegado para a aviação civil, Murlidhar Mohol, quando perguntado pelo canal de notícias NDTV sobre uma eventual sabotagem.