Democrata favorito à prefeitura de NY recusa rótulo de 'comunista' dado por Trump

O provável candidato democrata à prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou neste domingo, 29, que "não deveríamos ter bilionários" no mundo. Em entrevista à NBC News, ele ainda rejeitou o rótulo de "comunista" dado a ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que se considera um "socialista democrático".

Mamdani, no entanto, assumiu o desejo de "trabalhar com todos, incluindo bilionários", caso seja eleito no pleito de novembro.