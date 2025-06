Defesa Civil de Gaza reporta mais de 20 mortos em ações militares israelenses

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou, neste domingo (29), a morte de 23 pessoas, entre elas várias crianças, em bombardeios e disparos israelenses no estreito território palestino, devastado após mais de 20 meses de guerra.

Basal informou que duas crianças morreram em um bombardeio que destruiu sua casa no bairro de Zeitun, na Cidade de Gaza.

Devido às restrições impostas à mídia em Gaza e à dificuldade de acesso ao território, não é possível verificar de forma independente as avaliações feitas pela Defesa Civil.

O exército israelense informou à AFP que não pode comentar estes relatos, mas disse que está lutando "para desmantelar as capacidades militares do Hamas", em sua ofensiva lançada contra o movimento que governa Gaza, em resposta ao ataque de milicianos islamistas em Israel em 7 de outubro de 2023.

Azam disse que a casa foi bombardeada com um míssil "sem aviso prévio".

Em Rafah, outra localidade do sul da Faixa, quatro pessoas morreram por disparos israelenses, enquanto aguardavam a entrega de comida perto de um centro de distribuição de alimentos, assinalou Basal.

O porta-voz da agência de resgate detalhou que outras cinco pessoas morreram em um bombardeio contra um campo de refugiados em Khan Yunis, no sul de Gaza, inclusive uma criança.

As forças israelenses "vão operar nestas áreas, e estas operações militares serão intensificadas e expandidas (...) para destruir as capacidades das organizações terroristas", informou, no X, o porta-voz militar Avichay Adraee.

O exército israelense reportou, neste domingo, a morte de um soldado de 20 anos durante combates no norte da Faixa de Gaza.

avm-crb/ami/giv/mas-sag-an/jvb/mvv/yr