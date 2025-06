União Africana classifica acordo entre RDC e Ruanda como 'passo importante' rumo à paz

A União Africana (UA) comemorou, neste sábado (28), a assinatura do acordo de paz em Washington entre a República Democrática do Congo (RDC) e Ruanda, como um "passo importante" para o fim do conflito no leste da RDC, que causou milhares de mortes.

Presente na assinatura do acordo na sexta-feira, o presidente da Comissão da UA, Mahamoud Ali Youssouf, expressou em um comunicado a "sua satisfação por este passo importante e elogiou todos os esforços destinados a promover a paz, a estabilidade e a reconciliação na região".